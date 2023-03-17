2023/03/17 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يوفّر نقاطاً للدفع الألكتروني في محطات الوقود النفط يدشّن مشروع تطوير محطة كبس غاز حمّار بحقل الزبير البصرة – قصي منذر دشن وزير النفط حيان عبد الغني، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة،.وقال عبد الغني خلال احتفالية التدشين ان (محطة كبس حمَّار مشرف […]

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