2023/03/17 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع إرتفاع العجز في الموازنة بسبب تقديرات حكومية غير صحيحة بغداد – ابتهال العربي رجح وزير النفط الاسبق عصام الجلبي،ارتفاع قيمة العجز في موازنة العام الجاري بسبب تحديد سعر برميل النفط 70 دولاراً.وقال الجلبي في بيان تابعته (الزمان) امس انه في (ظل الازمة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم هذه الايام ،فإن اسعار النفط تشهد […]

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