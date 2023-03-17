(صور) حضور كبير في مندلي للاحتفال بتحويلها إلى قضاء: صبرنا 36 عاماً.. ونلنا

2023/03/17 | 19:31 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندلي (ديالى) 964 في كرنفال احتفالي متواضع شهد تدفق نخب سياسية وحكومية وعشائرية ودينية، احتفل سكان مندلي أشهر مدن الحدود، 90 كم شرق بعقوبة، بتغير طابعها الإداري من ناحية إلى قضاء، وتنفيذ مطلب انتظروا تحقيقه منذ 36 عاماً.قائمقام قضاء مندلي وكالة مازن الخزاعي لشبكة 964: افتخر بأني أول قائمقام استعاد لمندلي حقها الطبيعي الذي […]

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