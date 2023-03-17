2023/03/17 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 150 كغم من مادة الباودر يشتبه بكونها مادة مخدرة في مركز جمرك القائم الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أكثر من 150 كغم من مادة الباودر بكمرك القائم الحدودي المركز الخبري الوطني.

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