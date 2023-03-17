أول تعليق روسي على مذكرة التوقيف الدولية بحق بوتين

2023/03/17 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت موسكو مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قائلة إن المحكمة "لا معنى لها" لروسيا، "بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية".

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