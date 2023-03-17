إحباط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران

2023/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شرطة طهران عن إحباط تفجير سيارة مففخة في مركز العاصمة الإيرانية.

ونقلت الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد شرطة طهران تأكيده بكشف سيارة مفخخة في شارع (بهشتي) في مركز طهران.

وأكدت الشرطة على إحباط العملية مرجحة أن هناك "دوافع شخصية" خلف الحادث، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في وقت تشهد مدن إيران ومنها العاصمة حركة تجارية كبيرة قبيل رأس السنة الإيرانية (نوروز) التي تبدأ في 21 آذار/ مارس.

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