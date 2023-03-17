الشباب يختتم تحضيراته للقاء أوزبكستان غداً ويتدرب على ركلات الترجيح

2023/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أختتم منتخب للشباب تحضيراته بإجراء آخر وحداته التدريبية، مساء الجمعة، استعداداً لملاقاة نظيره الاوزبكي في نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً في ملعب بونيودكور الفرعي.

وحضر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، إضافة الى عضو الوفد علي جابر، التدريبات التي أمتدت لساعة ونصف.

وتركزت التدريبات على تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، وتطبيقات تكتيكية نظمها الجهاز التدريبيّ للاعبين، واختيار التشكيلة التي سيلاقي فيها المنتخب الأوزبكي، بالإضافة للتدريب على بعض المفردات الخاصة.

وكذلك التدريبات على ركلات الجزاء الترجيحية، التي قد يلجأ إليها المنتخبان في حالة التعادل في الوقتين الأصلي والأشواط الإضافية، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان فاز في ربع نهائي البطولة على أستراليا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك في نصف النهائي على كوريا الجنوبية، بينما تغلب العراق في ربع النهائي على إيران بهدف مقابل لاشيء، بينما تغلب على اليابان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وستنطلق مباراة الغد عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أوزبكستان، الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، التي سيستضيفها ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج.

ونفدت تذاكر المباراة منذ يوم أمس الخميس، فيما تزامنت فترة تدريبات المنتخب مع حضور الجماهير الاوزبكية التي احتشدت قرب بوابات ملعب المباراة للحصول على التذاكر، حيث وصل سعر التذكرة إلى نحو 70 دولاراً برغم أن القناة الأوزبكية ستنقل المباراة عبر البث المحلي، بينما سيتم نقلها عبر أكثر من 40 قناة حول العالم وإلى أكثر من 110 بلاد حول العالم بينهم العراق التي ستنقلها قناة (الرابعة) الرياضية التي غطت تدريبات المنتخب طيلة أيام البطولة.

ولم يصل تبليغ رسمي بخصوص تعيين طاقم تحكيمي للمباراة النهائية كما هو معمول في المباريات السابقة.

ومباراة الغد من المقرر ان تتابعها من على المدرجات قيادات الدولة الأوزبكية وكذلك قيادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما سيرتدي المنتخب العراق الزي الأبيض لمواجهة نظيره الاوزبكي.

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