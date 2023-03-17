نائب يكشف مصير المفسوخة عقودهم في الموازنة

2023/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب خالد العبيدي اليوم الجمعة، ان موازنة الاعوام الثلاثة المقبلة ستضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم، مؤكدا ان البرلمان سيصوت على هذه الفقرة بالاجماع.

وقال العبيدي في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "موازنة الاعوام الثلاثة المقبلة ستتضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم"، مؤكدا انه "سيتم التصويت داخل مجلس النواب على فقرة المفسوخة عقودهم بالإجماع كما حصل سابقا، وهناك إجماع نيابي ان يتم عودة جميع المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية".

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