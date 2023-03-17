حكومة بريتيش كولومبيا تستثمر 5 ملايين دولار لحماية المزارع من الأمراض الحيوانية

2023/03/17 | 20:22 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المقاطعة عن استثمار 5 ملايين دولار لقطاع الزراعة للمساعدة في حماية مزارع كولومبيا البريطانية من الأمراض الحيوانية من خلال برنامج جديد للتأهب والاستجابة.يهدف البرنامج إلى الاستجابة والتخفيف من إنفلونزا الطيور وحمى الخنازير ومرض الحمى القلاعية.قال بام أليكسيس، وزير الزراعة والأغذية، في مؤتمر صحفي: “سيوفر هذا الاستثمار للمزارعين ومربي الماشية في كولومبيا البريطانية […]

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