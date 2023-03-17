سعر تذكرة نهائي كأس آسيا للشباب بين العراق وأوزباكستان يصل إلى 70 دولاراً

2023/03/17 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم منتخبنا للشباب تحضيراته بإجراء آخر وحداته التدريبية، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لملاقاة نظيره الاوزبكي في نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً في ملعب بونيودكور الفرعي.وحضر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم “عدنان درجال” وعضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة “محمد ناصر وخلف جلال”، إضافة الى عضو الوفد “علي جابر”، التدريبات التي أمتدت لساعة […]

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