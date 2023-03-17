مديرية الجوازات تضاعف رسوم الجواز الإلكتروني

2023/03/17 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول في مديرية الجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، مساء الجمعة، عن مضاعفة رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني الى نحو الضعف.

وقال مدير قسم التكنلوجيا والمعلومات في مديرية الجوازات العميد أحمد رضا في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "رسوم إصدار الجواز الالكتروني هي 91 ألف دينار بعد ان كانت 50 ألفا" مؤكدا، ان "هذه الرسوم تبقى أقل مقارنة بالعديد من الدول" على حد قوله.

وبين، ان "المستمسكات المطلوبة للجواز الالكتروني هي البطاقة الوطنية (شرط) وبطاقة السكن، ويمنح حالياً فقط لمن لم يملك جوازاً او نافد الصلاحية" لافتا الى "أننا ما زلنا نعمل بالجواز الورقي اذا لم يملك المواطن بطاقة وطنية موحدة كما مازال العمل سارياً بالجواز المقروء بالحرف (أي A)".

وأعلن العميد رضا انه "وخلال أسبوع أو 10 ايام سنفتتح مكتبين للجواز الالكتروني في الكاظمية أو الكرادة، كما يمكن لأي مواطن في الرصافة او الكرخ التقديم على مكتبي الأعظمية والمنصور بغض النظر عن منطقته السكنية" مشيراً الى ان "الإفتتاح التدريجي للمكاتب هو لتخفيف الزخم".

وشدد على، ان "المشروع يشمل جميع مناطق بغداد ونعتزم فتح 9 مكاتب في العاصمة" منوها الى، ان "صلاحية نفاد الجواز الالكتروني هي 8 سنوات ويؤخذ من حامله بصمة العين والأصبع والوجه وبذلك سيزيد الوثيقة بالجواز العراقي".

وكشف المسؤول في مديرية الجوازات انه "ستكون هناك خدمة توصيل للجواز (دليفري) وفرق جوالة للمناطق النائية او الحالات الانسانية مع تقديم التسهيلات الممكنة للجاليات العراقية في الخارج وعدم الحاجة الى مجيئهم الى العراق".

وقال، ان :"التعليمات الصادرة تؤكد على إصدار الجواز الإلكتروني في نفس اليوم".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أفتتح في السادس من آذار الجاري، أول نافذة للجواز الإلكتروني وأشرف على إصدار أول جواز إلكتروني في مكتب مديرية الجوازات والإقامة بمنطقة المنصور ببغداد.

وأكد السوداني في كلمة بمناسبة الإفتتاح، ان "الجواز الجديد يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وأنه سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

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