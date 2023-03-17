مصرع 8 أشخاص بانقلاب سيارتهم في نهر بالصويرة (صور)

2023/03/17 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لقي 8 أشخاص مصرعهم، الجمعة، نتيجة انقلاب مركبتهم في محافظة واسط.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حادثاً انقلاب مركبة نوع (أوبتما) في قضاء الصويرة بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على المركبة مما ادى الى انقلابها وسقوطها في النهر مما أودى الحادث إلى وفاة ثمانية أشخاص (كبار وأطفال)".

يذكر ان وزارة التخطيط، أعلنت في 13 من آذار الجاري، عن تسجيل أكثر من (11) ألف حادث مروري خلال العام الماضي تسببت بوفاة أكثر من (3) آلاف ضحية.

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