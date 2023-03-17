متحدث حكومي ينفي وجود دعوة للتطوع إلى الحشد العشائري

2023/03/17 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم الجمعة، وجود أي دعوة للتطوع إلى الحشد العشائري.

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