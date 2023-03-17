2023/03/17 | 20:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس...

ظهرت المقالة محمد بن راشد لشمخاني: لم نسمح لأي طرف ثالث بخلق انقسام بيننا أولاً على المسلة.

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