نواب يكشفون فساد مشاريع كربلاء: احتكار وكلف عالية

2023/03/17 | 20:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كتب النائب عن محافظة كربلاء محمد الخفاجي عن جولته الميدانية لمشاريع...

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