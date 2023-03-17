2023/03/17 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، أن الانتفاضة الشعبانية هي من أسست لسقوط النظام البعثي.وقال مكتب العامري في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إنه “ضمن محطاته في ذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: “حلبجة” كانت عملية إجرامية قام بها نظام صدام لقتل الأبرياء المركز الخبري الوطني.

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