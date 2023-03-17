2023/03/17 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 8 أشخاص نتيجة انقلاب مركبة في واسط المركز الخبري الوطني.

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