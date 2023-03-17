هل يمثل الأتفاق السعودي-الأيراني ضربةً للسياسة الأمريكية في المنطقة؟

2023/03/17 | 20:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت (بعض) مواقع التواصل والأخبار بعبارات الفرح والترحيب بفوز بايدن وخسارة ترامب للأنتخابات الأميركية الأخيرة، مستبشرةً بعهد جديد في سياسة أميركا في المنطقة.وقد كتبت آنذاك تغريدة قلت فيها أن ما يحصل يذكرني بالفرح والحبور الذي أنتاب كثير من العراقيين عندما … Readmore

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