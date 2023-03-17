"ليست سوى البداية".. أوكرانيا ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين

2023/03/17 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت أوكرانيا، الجمعة، بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المحكمة الجنائية الدولية التي تفترض أنه مسؤول عن جريمة حرب هي "ترحيل" أطفال من أوكرانيا.

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