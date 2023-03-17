وفاة 8 أشخاص نتيجة انقلاب مركبة في واسط

2023/03/17 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، وفاة 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب مركبة في محافظة واسط.

وأوضحت مديرية المرور العامة في بيان، أن “8 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب حادث انقلاب مركبة من نوع أوبتما في قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط”.وأضافت، أن “حادث انقلاب المركبة جاء بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على المركبة، ما أدى الى انقلابها وسقوطها في النهر”، مبينا، أن “من بين الضحايا أطفال”.ودعا بيان المرور سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وبتعليمات وقانون المرور لتجنب وقوع الحوادث المؤسفة.

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