لم يذق طعم الانتصار في

2023/03/17 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي انفصاله عن المدير الفني باتريك فييرا، في بيان صدر، الجمعة.

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