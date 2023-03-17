مقتل 8 في واسط بينهم أطفال.. حادث سير ينهي عائلة (صور)

2023/03/17 | 21:14 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصويرة (واسط) 964 لقي 8 أشخاص مصرعهم، الجمعة، بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم وسقوطها في نهر فرعي، بناحية المالح شمالي واسط.مصدر أمني لشبكة 964: الحادث وقع على الطريق الفرعي الرابط بين قضاء الصويرة وقرية الجماهير بناحية المالح.ضحايا الحادث أغلبهم من الأطفال والنساء وهم من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة من نوع “كيا […]

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