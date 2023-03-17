إرباك أمني في الأنبار العراقية خلفه

2023/03/17 | 21:18 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة الأنبار العراقية تصاعد الخلافات السياسية بين القيادات المتصدرة للمشهد هناك التي انعكست على الوضع في المنطقة، فضلاً عن تسببها بانقسامات عشائرية، وشهد اليوم الجمعة انطلاق مؤتمر لصحوة العراق في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي برئاسة الشيخ سطام أبو ريشة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحاولة اغتيال أبو ريشة أثناء التجمع في المؤتمر الذي شهد حضوراً كثيفاً من قبل أنصاره في المحافظات الغربية، إلا أن الشيخ ظهر في مقطع فيديو عقب الحادثة، مؤكداً بأن هناك جماعة أطلقوا النار باتجاه المؤتمر لكي يفشل و"أن قضيتنا تسير على عناد الفاسدين"، مقللاً من أهمية ما حدث.

اغتيال أكاديمي

وفي سياق متصل اغتيل ظهر اليوم الجمعة الدكتور الجامعي عقيل الناصري قرب منزله في الناصرية، ولم تعرف بعد تفاصيل الحادثة.



ونعت وزارة التربية الفقيد الذي كان متوجهاً للدوام الرسمي وتقديم محاضرة لطلبته.



ونوهت الوزارة بأنه أحد الكفاءات التعليمية في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار.

وأعرب وزير التربية عن أسفه وتعازيه لأسرة ومحبي الفقيد، مطالباً الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادثة وحيثياته مع تأكيده على حماية الكوادر التعليمية والكفاءات التربوية

من جهة ثانية أكد أبو ريشة في تغريدة له على "تويتر" بأن "قضيتنا مبدئية ولن تخيفنا محاولاتهم الفاشلة التي كل ما حاولوا معنا عبثاً لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة، أخافتكم جموع جماهيرنا الغفيرة ومع كل محاولة زعزعة لأمنا يزداد أعداد المؤيدين لنصرتنا، باقون وما الزائلون إلا أنتم مهما تفعلون".

الساحة الأنبارية

في المقابل أعلن القيادي في صحوة الأنبار الشيخ أحمد الدليمي انطلاق مؤتمر لصحوة العراق في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي .

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وقال الدليمي في تصريح صحافي إن "عشرات من أبناء صحوة الأنبار وصلوا إلى منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي، لعقد مؤتمر يطالب بحقوق أبناء الصحوة الذين قدموا تضحيات جسيمة في مقارعة الإرهاب".

وأضاف أن "المؤتمر عقد برئاسة الشيخ سطام أبو ريشة رئيس صحوة العراق مؤكداً خلال المؤتمر عدم تسييس الحقوق المشروعة لأبناء الصحوات والمساس بها"، مبيناً أن" جهات نافذة في حكومة الأنبار المحلية، تحاول إبعاد الصحوات عن الساحة الأنبارية ونحن نحذر من هذا المخطط ونطالب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بضمان حقوقنا وعدم الانصياع لهذه التوجهات التي تحاول سلب إرادة قوة أمنية رسمية شكلت من قبل الحكومات السابقة".

يذكر أنه سبق وأن تعرض الشيخ أبو ريشة، إلى "محاولة اغتيال فاشلة" على الطريق السريع في مدينة الرمادي، مطلع العام الماضي.

من سطام أبو ريشة؟

الشيخ سطام هو نجل رئيس صحوة العراق الراحل الشيخ عبدالستار أبو ريشة الذي اغتيل من قبل تنظيم القاعدة قبل سنوات بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة الرمادي، الذي عرف عنه بمحاربته التنظيم بتشكيل ما تعرف بـ"الصحوات" في محافظة الأنبار.

وافادت مصادر سياسية، بأن ما يحدث في محافظة الأنبار نتيجة طبيعية لما وصل إليه الصراع السياسي على زعامة المحافظة والمكون السني، التي تعد من أهم المحافظات السنية في العراق.

توترات

في المقابل يشير الباحث السياسي علي البيدر إلى أن الأنبار تشهد توتراً حاداً هو الأكثر خطورة منذ بداية سباق المنافسة بين الغرماء المتصارعين على زعامة المحافظة.



وشدد أن الوضع هناك بحاجة إلى تنفيس الضغط الحاصل بواسطة جهود حكومية أو سياسية، "لا يهم كيف سيتم الأمر، الأهم أن تذوب الأزمة وتهدأ النفوس طمراً للتصعيد المحتمل".

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