2023/03/17 | 21:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ولدي ثلاثة ماتو وزوجتي ماتت ووحدي وما عندي راتب حماية اجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NW34ckotsMI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ولدي ثلاثة ماتو وزوجتي ماتت ووحدي وما عندي راتب حماية اجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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