2023/03/17 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، القبض على متهم أجنبي الجنسية ضبط بحوزته أدوية ممنوعة من التداول في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “مفارز قسم شؤون السيطرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحوزته أدوية ممنوعة..



القبض على أجنبي في ديالى المركز الخبري الوطني.

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