2023/03/17 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقى فريق نادي الطلبة خسارة غير متوقعة أمام مضيفه فريق نادي كربلاء، اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجاء هدف الطلبة بخطأ دفاع كربلاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة يسقط أمام كربلاء ودهوك يخطف 3 نقاط من الديوانية بالدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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