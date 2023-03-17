تشمل المولات والبنزين والمسافرين.. العراقيون أمام حزمة ضرائب في الموازنة

2023/03/17 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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ينتظر العراقيون حزمة ضرائب ورسوم جديدة ومتنوعة، تارة على أصحاب المشاريع الكبرى وأخرى تمس المواطن الاعتيادي ايضا، حيث من المؤمل ان تفرض الموازنة 2023 ضرائب على المولات والمراكز التجارية الكبيرة فضلا عن الوقود كالبنزين والكاز وهو ماسيؤدي لرفع اسعارها.

وبحسب المعلومات الاولية عن الموازنة والتي وردت بنسخة "بيان الموازنة" الصادر من وزارة المالية، فأنه سيتم فرض ضريبة الخدمات على المولات والاسواق الكبرى، ومن المتوقع ان تكون ايرادات الدولة منها 225 مليار دينار، فضلا عن ضريبة على تعبئة الوقود المستورد من قبل محطات تعبئة وقود السيارات ومن المتوقع ان تبلغ ايراداتها الى الدولة 25 مليار دينار، فضلا عن رسوم على على البنزين وسيحقق ايراد للدولة يبلغ 450 مليار دينار، ورسوم على الكاز ستحقق للدولة ايراد 45 مليار دينار.

فضلا عن ذلك ينقل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن وجود ضريبة مقطوعة ستفرض على كل مسافر إلى خارج العراق تبلغ 25 الف دينار تستقطع في المطار.

وهذا المبلغ سبق وان تم اقتراحه في موازنة 2021 بفرض طابع بريدي على المسافر قيمته 25 الف دينار، الا انه تم حذفه فيما بعد.

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