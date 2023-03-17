2023/03/17 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الأحوال المدنية تدعو المواطنين في بغداد لمراجعتها لاستلام البطاقات الموحدة المنجزة

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