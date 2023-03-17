2023/03/17 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ODiWXEDC5WE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "6 فبراير".. زلزال تركيا وسوريا المدمر | وثائقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "6 فبراير".. زلزال تركيا وسوريا المدمر | وثائقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).