2023/03/17 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GiWDV8VdfXg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عبد الرحمن المشهداني: تشريع قانون الضمان الاجتماعي سيشجع العمل بالقطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. عبد الرحمن المشهداني: تشريع قانون الضمان الاجتماعي سيشجع العمل بالقطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).