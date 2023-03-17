وزير الداخلية التونسي يقدم استقالته

2023/03/17 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، معللا ذلك بـ"أسباب عائلية".

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