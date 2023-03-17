الداخلية تدعو المواطنين في بغداد لتسلم البطاقات الموحدة المنجزة

2023/03/17 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنين في العاصمة بغداد إلى مراجعة دوائرها لاستلام البطاقات الوطنية الموحدة.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “ندعو المواطنين الكرام في بغداد ولجانبي الرصافة والكرخ للتوجه الى دوائر البطاقة الوطنية لاستلام البطاقات الوطنية الموحدة المنجزة”.وأشارت، إلى أن “المراجعين سيكون استقبالكم من […]

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