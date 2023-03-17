2023/03/17 | 22:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم...

ظهرت المقالة اللواء رسول: لا توجد دعوة بالتطوع ولم تحدث محاولة اغتيال بالأنبار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: لا توجد دعوة بالتطوع ولم تحدث محاولة اغتيال بالأنبار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: لا توجد دعوة بالتطوع ولم تحدث محاولة اغتيال بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).