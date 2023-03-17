شبكة تستعرض فائدة العراق من التقارب الايراني السعودي

2023/03/17 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

وصفت شبكة ذا ناشيونال اليوم الجمعة، التقارب الإيراني السعودي في العلاقات الدبلوماسية عقب الانقطاع الذي دام لمدة سبعة أعوام، بأنه "فرصة للعراق"، مشيرة الى التعاون الاقتصادي والسياسي الذي من الممكن ان يتحقق عبر الوفاق بين طهران والرياض.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق يحظى بعلاقات إيجابية مع الطرفين وكان له دور في تقريب وجهات النظر بينهما والتي قادت في النهاية الى إعادة تفعيل العلاقات"، مشيرة إلى أن "هذه العلاقات ستوفر فرصة مهمة للعراق عبر تعامله مع ايران والسعودية تجعله شريكا مهما للبلدين وبمرور الوقت سيمتلك فرصة ليكون مؤثرا بشكل اكبر على صعيد اقتصادي وسياسي في البلدين".

الفرص التي سيحصل عليها العراق اشارت الشبكة الى انها "تنطلق من الشراكة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها داخل البلاد بالتعاون مع الجانبين السعودي والإيراني من خلال تسهيل فرص الاستثمار عبر تعاون ثلاثي يشمل قطاعات متعددة من أهمها، قطاع الطاقة".

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