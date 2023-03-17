موازنة العراق.. توأم ثلاثي يحمل ميزات جدليّة قد تثير المعترضين - عاجل

2023/03/17 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

يترقب الشارع العراقي توزيع نسخة الموازنة الثلاثية، ولاسيما موازنة 2023 إلى النواب بعد وصولها الى البرلمان، للاطلاع على ارقامها وما يمكن تعديله فيها وموعد اقرارها، في الوقت الذي يراود العديد من المراقبين قلقًا بالغا تجاه ماتحمله الموازنة من فقرات جدليّة قد تثير المعترضين.

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