كربلاء يقهر الطلبة ودهوك يعمق جراح الديوانية في منافسات الممتاز اليوم

2023/03/17 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تغلب كربلاء على ضيفه الطلبة بنتيجة (3-1)، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الممتاز، على ملعب كربلاء الدولي.

ووسط حضور جماهيري، زاد عن 10 آلاف من أنصار الفريقين، سجل الطلبة الهدف الأول بهدف من نيران صديقة عن طريق مدافع كربلاء سامي هين في الدقيقة 45+2.

وتمكن المحترف التوجولي بابا موسى، من إدراك التعادل لأصحاب الأرض عن طريق رأسية جميلة في الدقيقة 55.

وعاد كربلاء للتقدم عن طريق زيدان عبد الجبار الذي تابع كرة مرتدة من حارس الضيوف حسن أحمد في الدقيقة 73، وترجم ذات اللاعب مجهودات فريقه الكبيرة بالشوط الثاني بإضافة الهدف الثالث (89).

وسيطرت فرحة عارمة على أنصار الكتيبة الخضراء التي قادها بنجاح المدرب حيدر عبودي في أول مهمة له بعد إقالة عباس عطية.





وبهذه النتيجة، رفع كربلاء رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الـ13، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 بالمركز الرابع.





وفي مباراة ثانية، تعادل نفط ميسان مع ضيفه نفط الوسط سلبيا، ضمن منافسات ذات الجولة 21 التي جرت اليوم بملعب ميسان الأولمبي.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 32 بالمركز السابع، وأصبح رصيد نفط الوسط 22 نقطة بالمركز الـ15.

وبمواجهة ثالثة، انتزع دهوك فوزا ثمينا من ضيفه الديوانية بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم بملعب صقور الجبال.

وتمكن يانيك ذكري من خطف الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، وعزز برينس أوبوكو تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 51.

وبهذا الانتصار، رفع دهوك رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس، فيما بقي رصيد الديوانية 6 نقاط في قاع الترتيب بعد أن تلقى هزيمته الـ17 هذا الموسم.

وتعادل الكرخ مع ضيفه نوروز (1-1)، اليوم، على ملعب الراحل أحمد راضي.

وتقدم نوروز أولا عن طريق أوكيكولا توبي في الدقيقة 21، فيما تعادل للكرخ نهاد محمد في الدقيقة 81.

وبهذا التعادل، رفع الكرخ رصيده إلى 27 نقطة بالمركز التاسع، فيما أصبح يمتلك نوروز 26 نقطة في الترتيب الـ12.





وشهدت مجريات المباراة فرصا متبادلة..



إذ نجح الضيوف في النصف الأول من خطف هدف السبق عن طريق أوكيكولا توبي، بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاعات الكرخ، وليضع رأسية بإتقان في شباك الحارس عبد السليم حماد.

وحاول الكرخ في الشوط الثاني بعدة محاولات خطيرة، تكفل حارس نوروز أمجد رحيم في إبعادها.

وتكفل نهاد محمد بإحراز هدف التعديل قبيل النهاية بـ 9 دقائق، بعد توغل من جهة اليسار ليسدد بقوة في شباك نوروز، معلنا إعادة فريقه للمباراة وخطف نقطة التعادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء يقهر الطلبة ودهوك يعمق جراح الديوانية في منافسات الممتاز اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء يقهر الطلبة ودهوك يعمق جراح الديوانية في منافسات الممتاز اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).