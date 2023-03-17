ريمونتادا كربلائية امام الطلبة وفوز سهل لدهوك على الديوانية في الدوري الممتاز

2023/03/17 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي كربلاء، فوزاً كبيراً على

ضيفه نادي الطلبة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات

الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم.

جاء هدف الطلبة بخطأ دفاع كربلاء سامي

هين في الدقيقة 45+2 من الشوط الاول، وف

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