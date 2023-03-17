غاز البصرة تكشف عن خطط لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية

2023/03/17 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة غاز البصرة، اليوم الجمعة، عن خطط لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما أكدت استمرار عملية تصدير المكثفات الى خارج العراق.

وقال وكيل المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم الأسدي، للوكالة الرسمية، إن” شركة غاز البصرة وبحسب خطة الموازنة التي تعتمدها تستهدف تعظيم استثمار الغاز المصاحب من الحقول التي تقع ضمن مسؤوليتنا (حقول جولة التراخيص الأولى)”، مبينا أن” عملية استثمار الغاز الجاف وزيادته تأتي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية ويقع ضمن خطة العام الجاري إنتاج ما يقرب من 950 مليون قدم مكعب قياسي”.وأضاف، أن” خطتنا لاستثمار الغاز المصاحب ينتج عنها قرابة 800 مليون قدم مكعب قياسي، فقط من غاز البصرة الجاف والذي من الممكن ان يدعم ضغط الشبكة وإنتاج الطاقة الكهربائية”.وأشار إلى أن” الشركة مستمرة في عملية تجميع المكثفات من محطاتها وحقولها ويتم خزنها في خزانين كبيرين في مجمع أم قصر سعة الواحد تقريبا 60 ألف متر مكعب”، مبينا أن” عملية تصدير المكثفات مستمرة الى خارج البلد من خلال الموانئ المتخصصة لشركة غاز البصرة”.وتابع أن” الشركة تصدر 3 شحنات في كل شهر بحدود 40 الى 45 ألف متر مكعب من مادة المكثفات وهي مستمرة بخططها لتنفيذ باقي المشاريع التي من شأنها زيادة حجم الاستثمار وتحقيق استقرارية بالإنتاج”.

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