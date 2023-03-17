الزراعة النيابية: حصلنا على “رية الفطام” من خلال الامطار الاخيرة

2023/03/17 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، الجمعة، ان الامطار الاخيرة لبت الحاجة لرية الفطام، لافتا الى ان هناك حاجة ملحة للاتفاق مع الدول المتشاطئة على حصة العراق من المياه من دون الاعتماد على الامطار.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الامطار التي هطلت على البلاد لايمكن التعويل عليها لسد الحاجة من المياه ورفع المناسيب للمستويات المرجوة، الا انها قد تخفف الازمة”.

واضاف ان “سقوط الامطار في الايام الحالية ستلبي الحاجة لما يسمى “رية الفطام” خصوصا للمزروعات الشتوية المتمثلة بالحنطة والشعير، حيث شهد الموسم الحالي امطار جيدة”.

وبين ان “هناك حاجة ملحة لتفاهم الحكومة العراقية مع تركيا وايران من اجل ضمان حصول العراق على حصة مائية ملائمة تلبي حاجته وتقضي على الجفاف، اذ يمكن ان يكون التفاهم مع الدولتين من خلال تشكيل المجلس الاعلى للمياه والذي يأخذ على عاتقه التفاهم وتحديد حصة العراق من الدول المتشاطئة معه”.

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