2023/03/17 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عن إحباط محاولة تفجير بطرد مشبوه أسفل سيارة مفخخة في المدينة مساء اليوم الجمعة.وأوضحت وكالة “فارس” أن قوات الأمن الإيرانية أبطلت مفعول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة الإيرانية طهران المركز الخبري الوطني.

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