2023/03/17 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي،اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تعدل عن قرارها بعدم تزويد كييف بمقاتلات إف-16 بعد قرار بولندا وسلوفاكيا إرسال طائرات “ميغ-29” إلى أوكرانيا.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض يجدّد موقفه من إرسال مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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