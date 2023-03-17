استقالة وزير الداخلية التونسي لرعاية أولاده بعد وفاة زوجته

2023/03/17 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في تصريح إعلامي استقالته من منصبه، مساء الجمعة، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس للأنباء.

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