2023/03/17 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة "ترحب" بالمصادقة التي تستعد تركيا لمنحها لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) و"تشجعها" على المصادقة "بسرعة" على عضوية السويد.

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