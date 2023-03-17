بيان من محافظ الأنبار عن “تجمعات مرفوضة” بعد مؤتمر سطام أبو ريشة

2023/03/17 | 22:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – 964 عدّ محافظ الأنبار علي فرحان، الجمعة، إقامة تجمعات دون موافقات رسمية بأنها مرفوضة وتؤثر على أمن واستقرار المحافظة.ونشر مكتب المحافظ بياناً تلقته شبكة 964، تالياً نصّه: لوحظ في الآونة الأخيرة إقامة بعض التجمعات دون أذون رسمية مسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة في المحافظة، ما قد يؤدي إلى إشارات غير صحيحة […]

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