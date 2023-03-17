"متلازمة حرب العراق".. الأميركيون مستعدون لقبول شن حرب على أراض أجنبية لكن بهذه الشروط

2023/03/17 | 23:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مقال نشرته مجلة فورين أفيرز أن "متلازمة حرب العراق" أثرت على السياسة العسكرية الأميركية طيلة السنوات الماضية، مبرزا أنها أقل حدة لدى الجمهور الأميركي الذي يشترط لتقبل خوض حرب على أراض أجنبية.

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