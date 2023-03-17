وزارة الكهرباء: ساعات التجهيز خلال شهر رمضان ستكون جيدة

2023/03/17 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

عن إعداد خطة استعداداً لاستقبال شهر

رمضان المبارك، فيما أكدت أن ساعات

التجهيز ستكون جيدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى،

إن" وزارة الكهرباء ومنذ وقت ليس

بالق

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