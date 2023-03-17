السيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر من منصبه

2023/03/17 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا

للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل

القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة

استئناف الإسماعيلية من وظيفته.

وجاء القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على

الدستور؛ وعلى قانون الس

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