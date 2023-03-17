بعد انهياره لأدنى مستوى منذ 2021.. البرلمان يكشف مصير سعر النفط في موازنة 2023- عاجل

2023/03/17 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي أن البرلمان لن يغير سعر برميل النفط في الموازنة، معتبرا ان اسعار النفط لن تنخفض تحت الـ70 دولار وستعاود الارتفاع.

وقال الحلبوسي لـ(بغداد اليوم) ان "الوضع لازال مستقرا بشأن اسعار النفط وتحديده بـ70 دولارا في الموازنة ولن يتم تغييره"، معتبرًا أن "الاسعار ستعاود الارتفاع والسوق النفطية ستتعافى"، مبينا ان "ممثل العراق في اوبك اوصل لنا رسالة طمأنة بأن الاسعار ستعود الى الاستقرار ما يجعلنا امام خيار الابقاء على سعر برميل النفط في الموازنة كما وصلنا من الحكومة عند 70 دولارا".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني اكد في وقت سابق ان وضع اسعار النفط لن يهوى تحت الـ 70 دولاراً"، كاشفا عن اجتماع مرتقب لاوبك حول هذا الامر .

وسجلت اسعار النفط اول الامس اسوء انهيار منذ 2021 حيث بلغ سعر البرميل 72 دولارًا، ليعاود الارتفاع البسيط تدريجيًا ليسجل اليوم الجمعة 75 دولارا للبرميل.

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