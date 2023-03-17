2023/03/17 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فاز الزوراء على مضيفه الشرطة، 2-1 في قمة ديربي بغداد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي وسط حضور غفير من جماهير الفريقين.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم القيثارة بهدف سجله بسام شاكر في الدقيقة العاشرة مع أفضلية للشرطة.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني أنتفض الزوراء ودخل بشكل مغاير ليسجل قائده سعد عبد الأمير هدف التعادل في الدقيقة 55.

ولم يمهل النوارس الخصم لترتيب صفوفه بعدما سجل النجم علاء عباس الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وأنتهى اللقاء بفوز الزوراء الذي قلب الطاولة على الشرطة بنتيجة 2-1 ليصالح بذلك جمهوره الغاضب بعد سلسلة نتائج مخيبة في المباريات الماضية.

وأرتقى النوارس للمركز الرابع برصيد 40 نقطة بينما تجمد الشرطة رصيده عند 42 نقطة لكنه بقي محافظاً على الصدارة مؤقتاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يقلب الطاولة على الشرطة في قمة ديربي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يقلب الطاولة على الشرطة في قمة ديربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).