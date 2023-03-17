بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2023/03/17 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بمتهم بالارهاب والقاء القبض على متهم بالنصب واخر بالتزوير ومحكوم ثالث بالسجن غيابيا.

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